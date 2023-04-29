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Togg'dan teslimat ve servis açıklaması

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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Togg’dan teslimat ve servis açıklaması

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Togg Teknoloji Kampüsü'nden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve planlar doğrultusunda yılın başından itibaren servislerin hizmete alınmaya devam ettiği bildirildi.

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