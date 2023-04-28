28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Togg'dan çıkarma: T10X'ler 7 ildeki kullanıcıların evine teslim edilecek

Togg'dan çıkarma: T10X'ler 7 ildeki kullanıcıların evine teslim edilecek

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 28.04.2023 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
ABONE OL
Togg’dan çıkarma: T10X’ler 7 ildeki kullanıcıların evine teslim edilecek

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı. Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceği bildirildi.

Togg'un resmi Twitter hesabından, T10X'lerin teslimatına ilişkin bir video paylaşıldı.

Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı.

Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekti.

Togg 7 il için yollara düştü TOGG 7 İL İÇİN YOLLARA DÜŞTÜ

CHP medyasının Togg hazımsızlığı zirvede CHP MEDYASININ TOGG HAZIMSIZLIĞI ZİRVEDE
Togg gelin arabası oldu TOGG GELİN ARABASI OLDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA