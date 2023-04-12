Online ikinci el araba piyasasında hareketlilik!
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu. Sektörde yaşanan hareketlilik dikkat çekti.
Mart 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 360 bin 458 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen senenin mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı. İlanı yayınlanan araçların yüzde 53'ü satıldı. Böylece 2023 yılı mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28'lik artışla 189 bin 643 adet satış gerçekleşti.
Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi. Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.
FİYATLAR YÜZDE 4,3 ARTTI
İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 663 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttığı gözlendi.
İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI 592 OLDU
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Mart 2023'te en yüksek payı 118 bin 175 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.
Dizel otomobilleri, 63 bin 288 satışla benzinli ve 4 bin 102 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.
Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 486, ikinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu. Geçen yılın mart ayında 379 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.
Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 41'i C segmenti araçlardan oluştu. Geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, B-SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payının yüzde 4, D-SUV segmentinin payının yüzde 9 arttığı belirlendi.
GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR
Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.
Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.
İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açıldı mı, ne zaman açılacak? Hangi duraklardan geçiyor? AKM-Gar-Kızılay Metro GÜZERGAHI
- Memur maaşlarına ek zam var mı, geldi mi? En düşük memur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Bayram ikramiyesi tarihi...
- TOKİ Amasya, Aydın müstakil arsa kura çekimi canlı izle | Didim, Nazilli, Merzifon, Suluova, Taşova İSİM LİSTESİ! TOKİ arsa sonuçları e-Devlet ekranı!
- Dul ve yetim aylığı, engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Kimler bayramda ikramiye alacak? 2023 Zamlı sosyal yardım ödeme tarihleri...
- Kıdem Tazminatı tavanı 2023 | 148.980,59 TL yatacak! EYT'linin cebi bayram edecek! 1-3-5-10-15-20 YIL... Maaşa göre kim ne kadar alacak?
- TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 12 Nisan TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları hak sahipleri İSİM LİSTESİ!
- Aile Destek Ödemeleri bayramdan önce yattı mı, yatacak mı? 2023 Nisan zamlı Aile Destek paraları ayın kaçında? PTT sorgulama ekranı!
- 12 Nisan 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
- Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş sonuçları 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi İSİM LİSTESİ açıklandı? Temiz personeli, güvenlik görevlisi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi güncel | 12 Nisan evde bakım parası yattı mı? Ödemeler ne kadar oldu? E-Devlet sorgulama ekranı
- 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Bilgisayar ve telefon vergi oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Vergisiz İphone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç TL?