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Togg'dan NFT açık artırımıyla ilgili yeni açıklama

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Togg’dan NFT açık artırımıyla ilgili yeni açıklama

Son dakika haberi | Türkiye'nin yerli otomobili Togg, NFT açık artırması ile ilgili açıklama yayınladı. Togg'dan yapılan açıklamada "Togg’un kullanıcıların cüzdanlarına müdahale etme, AVAX’larına el koyma, bloke etme, satma ve sonra yeniden geri alma yetkisi yoktur" denildi.

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