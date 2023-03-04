Ön sipariş nasıl verilir? Yerli ve Milli otomobil Togg 2023 fiyat listesi belli oldu mu? Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Togg gündemdeki yerini korurken yerli ve milli otomobile sahip olmak isteyen vatandaşlar satış tarihi, ön satış ve fiyat listesi gibi detayları yakından takip ediyor. Seri üretim bandından indirilen ilk araç Başkan Erdoğan tarafından tanıtılmıştı. Peki Togg araba özellikleri neler? Togg 2023 araba fiyatları belli oldu mu? Togg satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte Togg araçlarla ilgili güncel son gelişmeler...

TOGG SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerinde bulundu.