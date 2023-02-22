TÜİK trafiğe yapılan taşıt kayıt sayısını açıkladı! İşte trafikteki toplam taşıt sayısı





TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYINDA 158 BİN 175 ADET ARTTI



Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 111,2 artarak 160 bin 162 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 32,9 azalarak bin 987 adet oldu. Böylece Ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısında 158 bin 175 adet artış gerçekleşti.



OCAK AYINDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66,4'Ü BENZİN YAKITLI



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 377 adet otomobilin yüzde 66,4'ü benzin, yüzde 22,3'ü dizel, yüzde 7,4'ü hibrit, yüzde 2,1'i elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG yakıtlı. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 350 bin 770 adet otomobilin ise yüzde 36,8'i dizel, yüzde 34,9'u LPG, yüzde 26,9'u benzin, yüzde 1,0'ı hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.