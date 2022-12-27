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Oto ekspertiz hizmeti alınırken nelere önem verilmeli? Sadrettin Köseoğlu açıkladı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Oto ekspertiz hizmeti alınırken nelere önem verilmeli? Sadrettin Köseoğlu açıkladı

ASOTO Ekspertiz Hizmetleri CEO’su Sadrettin Köseoğlu “Kendinize ait veya satın almayı düşündüğünüz bir aracın baştan sona inceleyerek araçta yaşanabile veya yaşanabilecek sıkıntıları size test ederek gösteren hizmete ülkemizde oto ekspertiz denir” dedi.

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