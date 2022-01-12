12 Ocak 2022, Çarşamba
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2.el online oto pazarında 1,6 milyon araç satıldı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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2.el online oto pazarında 1,6 milyon araç satıldı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen yıl 1 milyon 652 bin 710 olurken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 63 artış gerçekleşti.

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