Ankara’da Otonomi Esnafı ve Yönetimi, araba stokçuluğunun önüne geçmek istiyor

MASFED ve Otonomi Genel Başkanı Aydın Erkoç, konu ile alakalı şu sözlere yer verdi:

'' Bir süredir gündemde olan ikinci el araç fiyatlarındaki artış vatandaşlarımızla birlikte en başta bizlerin muzdarip olduğu konuların başında gelmektedir. Mesleki etik kurallara uyarak çalışan, kayıtlı, vergisini ödeyen motorlu araç satıcıları stok yapacak kadar büyük sermayesi olan firmalar olmamakla birlikte sıfır araç satan bayilerden de araç alamamaktadırlar. Zira bayilerin satış yapması durumunda bayilik sözleşmelerinin tek taraflı iptal edilmesi söz konusudur. Bunun kamuoyunca bilinmesini isteriz.''

Bu bir ilandır.