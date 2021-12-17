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Ankara’da Otonomi Esnafı ve Yönetimi, araba stokçuluğunun önüne geçmek istiyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Ankara’da Otonomi Esnafı ve Yönetimi, araba stokçuluğunun önüne geçmek istiyor

İkinci el otomobil piyasasında bir süredir meydana gelen olağanüstü artış, ilgileri otomotiv sektörüne yöneltmiş durumda. Dünya genelinde yaşanan çip krizi ve pandeminin yarattığı küresel enflasyon artışının bu durumun başlıca nedenlerinden olduğu öne sürülüyor. Artan fiyatların nedenine yönelik bir başka görüş ise sıfır otomobillerde stokçuluk yapıldığı yönünde. Yaygın algıya göre konunun merkezinde galericiler yer alsa da galericilik yapmayan farklı meslek gruplarından stokçuların varlığı da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, Karabük merkezli 50 ilde, stokçulara yönelik operasyon başlatılmış ve 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

STOKÇULUĞA KARŞI BİR TEPKİ DE OTONOMİ'DEN GELDİ

Avrupa'nın en büyük galericiler sitesi olma özelliğini taşıyan Otonomi'nin görüşü, stokçuluğun otomotiv sektörüne ve ülke ekonomisine büyük zararlar vereceği yönünde. Bu bağlamda konu ile ilgili fikri alınan esnaf ve yönetim ekibi, stokçuluğun bir an önce önüne geçilmesini talep ediyor.

Sıfır araç tedarik sıkıntısından kaynaklı olarak bazı ikinci el araçların sıfır araçlardan daha yüksek fiyata satılması, Otonomi esnafını rahatsız ediyor. Otonomi esnafı, otomobil stokçuluğunun önüne geçmek için elinden gelen tüm imkanları zorlarken, aydan aya satılan araç sayısını şeffaf bir şekilde paylaşarak tüm galericilere örnek olmak istiyor. Stokçuluk kaynaklı fiyat yükselişlerinin önüne geçilerek araba almak isteyen insanların bu araçlara değerinde fiyatlarla ulaşabilmesi oldukça önem arz ediyor.

MASFED ve Otonomi Genel Başkanı Aydın Erkoç, konu ile alakalı şu sözlere yer verdi:

'' Bir süredir gündemde olan ikinci el araç fiyatlarındaki artış vatandaşlarımızla birlikte en başta bizlerin muzdarip olduğu konuların başında gelmektedir. Mesleki etik kurallara uyarak çalışan, kayıtlı, vergisini ödeyen motorlu araç satıcıları stok yapacak kadar büyük sermayesi olan firmalar olmamakla birlikte sıfır araç satan bayilerden de araç alamamaktadırlar. Zira bayilerin satış yapması durumunda bayilik sözleşmelerinin tek taraflı iptal edilmesi söz konusudur. Bunun kamuoyunca bilinmesini isteriz.''

Bu bir ilandır.

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