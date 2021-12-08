Polat Lastik kış lastik tedarik zincirini Dünya’ya açıyor

Polat Lastik Ege Bölgesi Bayi Hizmetleri

Lastik bayileri için Türkiye'ye ihraç edilen markaların koleksiyonuna sahip olarak, e ticaret sitesinden bireysel satış yaparken toplu lastik al seçeneğiyle de bayilere katkı sağlıyor. İndirimli ve uygun fiyatlarla kış lastiği, 4 mevsim lastik ve yaz lastik modellerine yer veriyor. Marka zaman içinde gelişimleri takip ederek, kış lastiği fiyatları için de 2022 yılında düzenlemeler yapmayı bekliyor.

Modern otomobil teknolojilerine uygun seçeneklerle hızlı teslimat ve tedarik zincirine sahiptir.

Her otomobil ve motosiklet markası için lastik koleksiyonuna sahiptir.

Ücretsiz montaj ve hızlı teslimat da Türkiye'nin ileri gelen markalarıyla çalışmaktadır.

Marmara, Ege, Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve doğu bölgelerine tedarik sağlamaktadır.

Polat Lastik 4 Mevsim Lastik Tedarik Zinciri

33 yıllık tecrübesinin verdiği özveri ve çalışkanlıkla 2009 yılında e ticaret sitesini kurarak, markaların gelişimlerine göre koleksiyonuna her yıl yeni modeller ekledi. Birçok araç markasının kullandığı Lassa, Bridgestone, Michelin ve BF Goofrich ile Goodyear markalarıyla birlikte müşterilerini memnuniyetle buluşturur.

Geniş çaplı faaliyet alanlarına dönük çalışmalarıyla, kalite odaklı ve markalara özgü tasarımları e ticaret sitesine sundu. 4 mevsim lastik, kar lastiği ve kış lastik modellerini de en uygun fiyatlarla vermeye devam etti. Sürücülerin ihtiyacı olan bütün modellere başta Marmara olmak üzere, Ege ve Anadolu bölgesi de dahil bütün bölgelere tedarik etti.

Polat Lastik Kış Lastik Tedarik Zinciri

İhraç edilen lastik modellerinin en kaliteli ve kullanışlı taraflarını inceleyerek müşterilerine toplu, tekli ve ikinci el modellerle birlikte e ticaret sitesinden hizmet vermektedir. Kış lastik fiyatı ve kullanım alanları kapsamında gerek durulan bütün binek araçlar için modelleri lastik markalarının ana bayiliğini üstenerek tedarik etmektedir.

Kullanıcıların memnun kalacağı ve piyasa değerinin altında indirimli seçeneklerle satın alabileceği modelleri bir araya getirdi. Ünlü markalarla çalıştığı gibi spesifik lastik markaları olan Toyo, Formula ve Kormoran markalarıyla da hizmet vermektedir. İnternet ortamında hızlı ve güvenilir bir tedarik alanı oluşturarak satışlarındaki başarısını en iyi lastik markalarıyla çalışmasına borçludur.

Polat Lastik En Uygun Kar Lastiği Fiyatları

Hava koşullarına göre değişmesi gereken lastik modellerinde, indirimli seçeneklerle toplu alımlara özel fiyatlandırmalar mevcuttur. Polat lastik taksitle alım ve güvenli ödeme noktasında da 2009 yılında açtığı e ticaret sitesi farklı bir boyuta taşımayı hedeflemiş, vizyon ve misyon kapsamında bunu da başarıyla sonuçlandırmıştır.

Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla, firma, hızlı teslimat, güvenli alışveriş ve perakende satış alanında misyonunu yerine getirmeye her zaman hazırdır. En ünlü markalarla iş ortaklığı yaparak, e ticarette ve perakende satışta lastik markalarına da destek olabilmiştir.

İstanbul'dan Türkiye'ye Toplu Lastik Satışı

Binek otomobiller için kullanılan, otomobil markası ve motosiklet markalarına uygun lastik modelleri için güvenli satışın ilk adresi olmayı başarmıştır. 2022 yılında kalite ticaret prensipleriyle birçok satış noktasında da adından söz ettirmiştir. Mağazasının kapılarını birçok e ticaret sitesine açmış, kendi internet sitesi dışında da satışlarını online alanda sürdürmeye devam etmiştir. Garantili ve güvenli alışverişin profesyonel hizmet anlayışına sahip köklü bir firma olmanın verdiği sorumlulukları yerine getirmiştir. "BU BİR İLANDIR"