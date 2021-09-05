En çok satılan otomobiller belli oldu! Listeye o markalar damga vurdu
Türkiye'de Ağustos ayının 'en çok satılan otomobiller' listesi açıklandı. 1 Ferrari ve 1 Lamborghini'nin satılması dikkat çekerken listeye Fiat, Renault ve Dacia marka otomobiller damga vurdu. İşte en çok satılan otomobiller.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.
Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti. AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.
Hyundai, 4 bin 405 satışla dördüncü ve Volkswagen'de 4 bin 206 satışla beşinci sırada yer aldı. Toplam satışlarda ağustos ayında Dacia'nın ilk 3'te ve Hyundai'ın da ilk 5'te yer alması dikkati çekti.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT İLK SIRADA
Ağustosta en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 191 ile Renault oldu. Renault'yu, 5 bin 936 ile Fiat ve 4 bin 206 ile de Hyundai izledi. VW, 2 bin 785 adetle dördüncü ve Dacia da 2 bin 745 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 430 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 2 bin 649 satışla Ford ve 1.675 satışla Dacia izledi. VW, 1.421 satışla dördüncü ve Mercedes-Benz 687 satışla beşinci oldu. Böylece Mercedes-Benz, uzun bir süre sonra ilk 5'te yer buldu.
YILIN 8 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA
Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu.
Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 büyüyerek 109 bin 612 adede ulaştı.
Bu dönemde Fiat, 78 bin 726 satışla ilk sırada yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf bursluluk taban puan kaç? İOKBS PYBS bursluluk kaç puanla kazanılır?
- Bursluluk soru cevapları 2021 ne zaman yayınlanacak? İOKBS PYBS bursluluk sınavı soru cevapları yayınlandı mı?
- GSAPP paralı mı parasız mı? GSAPP üyelik ücreti ne kadar? GSAPP nasıl izlenir?
- Galatasaray Farul Constanta canlı izleme yolları! Galatasaray Farul Constanta maçı hangi kanalda?
- Elmalı Yağlı Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? 5 Eylül 669. Elmalı Güreşleri canlı izleme yolları!
- Bursluluk sınavı İOKBS kaç saat sürecek? 2021 bursluluk sınavı kaçta bitiyor?
- 2021 bursluluk sınavı taban puanları kaç? 5,7,8,9. sınıflar İOKBS 2021 taban puanları...
- Bursluluk sınavı giriş belgesi zorunlu, gerekli mi 2021? Bursluluk sınavı gözetmen, salon başkanı görevleri nedir?
- 2021 bursluluk sınavı kaç saat sürecek? İOKBS bursluluk sınavı ne kadar sürer?
- ATA AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF kayıtları nasıl, nereden yapılır?
- "Deryaları yerinden sarsacak" Dengeleri değiştirip, iliklere işleyecek! Top tüfek devreye girdi...
- Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?