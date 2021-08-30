Volkswagen'den manuel vites kararı! Manuel vites kalkıyor mu?
Alman otomotiv devi Volkswagen aldığı 'manuel vites' kararını duyurdu. VW, Passat ve Tiguan modellerinde manuel vites olmayacağını açıkladı. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başlandığını duyurdu. VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı.
Kullanıcı ve çevre odaklı otomobillere yönelen Volkswagen, aldığı radikal kararı duyurdu. Volkswagen önce içten yanmalı motorları arkasında bırakmaya hazırlanıyor.
Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan haberde Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan'da manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.
2023'TEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK
Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023'ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.
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