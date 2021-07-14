Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?
ÖTV indirimi 2021 gelecek mi? Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası gözler ÖTV indirimine çevrildi. İndirim beklentisi içerisinde olan vatandaşlar, bayram öncesi ÖTV indirimi olup olmayacağını araştırıyor. Öte yandan ÖTV matrahı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
ÖTV indirimi olacak mı? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından birçok sektör olumsuz etkilenmişti. Pandemi sonrası en çok etkilenenler arasında otomobil piyasası yer aldı. Sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle araç fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Dünya genelinde aşılama sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç satışlarında patlama yaşandı. Ancak araç fiyatlarındaki artış ise devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu? İşte haberin detayları...
ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
İkinci el ve sıfır araçlara talep artarken, yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobilin kaldığı açıklandı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV indirimi yeniden gündeme geldi. Ancak bayram öncesi ya da sonrasında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.
Peki, ÖTV matrahı değişecek mi?
ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?
Hürriyet'in haberine göre, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı.
Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon'un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, "Markamızın toplam satışlarında Türkiye'de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55'i geçti. Bayon da burada ürettiğimiz bir model olarak satışlarımıza önemli katkı verecek. Ancak bazı donanım paketlerinde yüzde 80'lik ÖTV diliminde kalıyor.
Elite donanım paketinde otomatik şanzıman ile birlikte 280 bin seviyesinin üzerine çıkıyor. Bayilerimiz bu donanım paketinde de aracı yüzde 50'lik dilimde tutabilmek için kâr marjlarından kısarak satış yapıyor" dedi.
MATRAH DEĞİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?
Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı.
Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ediyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu?
- Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı?
- 15 Temmuz mesajları ve sözleri: 2021 en içten, duygusal ve anlamlı 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri
- MEBBİS son dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi tayinler ne zaman açıklanacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 Temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Ödeme takvimi...
- Zamlı memur maaşı yattı mı? 2021 Temmuz ayı memur maaşları ne zaman yatacak? e-Bordro ile maaş sorgulama!
- KPSS 2021/1 tercih sonuçları sorgulama: 2021 ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Yerleşen adaylar...
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Resmen açıklandı!
- 14 Temmuz evde bakım parası yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ödeme takvimi...
- EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
- YÖK son dakika: Üniversite yaz okulu ne zaman başlayacak? Üniversite yaz okulu online, yüz yüze mi olacak?
- AÖL telafi sınavı ne zaman 2021? Açık lise sınavları hangi tarihte yapılacak?