ÖTV indirimi olacak mı? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınından birçok sektör olumsuz etkilenmişti. Pandemi sonrası en çok etkilenenler arasında otomobil piyasası yer aldı. Sıfır araç bulunurluluğunun az olması nedeniyle araç fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Dünya genelinde aşılama sürecinin başlaması ile birlikte ikinci el ve sıfır araç satışlarında patlama yaşandı. Ancak araç fiyatlarındaki artış ise devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bayram öncesi ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi 2021 olacak mı? ÖTV matrahı değişiyor mu? İşte haberin detayları...

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

İkinci el ve sıfır araçlara talep artarken, yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobilin kaldığı açıklandı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV indirimi yeniden gündeme geldi. Ancak bayram öncesi ya da sonrasında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

Peki, ÖTV matrahı değişecek mi?