Türkiye'de dizel otomobil şoku! Büyük düşüş...

HAZİRAN AYINDA OTOMOTİV PAZARI 80 BİNE DAYANDI

Yalnızca bu yılın haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 büyüyerek 79 bin 819 adet oldu.

Haziranda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artışla 62 bin 348 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 25,6 artışla 17 bin 471 olarak belirlendi.