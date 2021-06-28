Araba alacaklar dikkat! 'Ucuz otomobil' vaadiyle 90 milyon topladılar

TÜRKİYE'DE HER YIL 4 MİLYON ARAÇ BOYANIYOR!

Öte yandan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre Türkiye'de her yıl ortalama 1 milyon kasko hasar dosyası, 1 milyon trafik hasar dosyası olmak üzere toplamda 2 milyon hasar dosyası açıldığı vurgulanırken, 2 milyon aracın da kayıt dışı onarıldığı ifade ediliyor.

İkinci el araç sektöründe en çok tartışılan "boya" konusu ile ilgili olarak RS Servis, önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yılda 4 milyon aracın "boyandığı" belirtilirken, yine toplamda her yıl yaklaşık 12 milyon karoser parçasının boyandığına dikkat çekiliyor.