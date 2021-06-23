Avrupa'da iki büyük firmadan üretime ara! Otomotivde çip krizinin sebebi ne?

Dünya koronavirüs salgını ile birlikte bir çok ilkleri yaşadı. İşte bunlardan biri de çip kriziydi. Özellikle otomotiv sektöründe etkisini gösteren çip krizi, sadece sıfır araçları değil ikinci ellere de yansıdı.

Uzmanlar ise çip krizinin, aslında bir planlama hatasından kaynaklandığına dikkati çekiyor.

Otomobil üreticilerinin çip tedarik edememesi araç fiyatlarına da yansıdı.

Pandeminin başlamasıyla beraber çip krizide patlak verdi ve bu kriz tüm oromobil sektörünü derinden etkiledi. Peki çip krizi sektörü nasıl etkiledi?

Galerici Aref Demirci, "İkinci el piyasasını tabi ki etkiledi fiyatlar yüksek durumda hala. pandemiden dolayı geçen senede aynı şekilde yüksekdi. Devam ediyor yükselmeye. Çünkü hala Avrupa otomobillerde çip sıkıntısı olduğu için üretim olmadığından dolayı, ikici el de talep olduğundan dolayı da fiyatlar yükseliyor." ifadelerini kullandı.