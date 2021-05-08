Son dakika: Avrupa'da ilk olacak! Yerli otomobil TOGG'dan Almanya çıkarması: 5 farklı model üretecek
Son dakika haberine göre Küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye’yi temsil eden Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup, dünyada tescil ettirdiği use-case mobility değer zincirini Avrupa’ya taşıyor. Almanya’nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart’taki de:hub’da Kullanıcı Araştırmaları Merkezi kurmak için başvuru yapan TOGG, küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştirecek.
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" mottosuyla kendi mobilite ekosistemini kuran TOGG, küresel rekabetteki yerini Avrupa'daki faaliyetleriyle güçlendiriyor.
TOGG, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı. TOGG'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH'ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak.
Stuttgart'taki merkez TOGG'un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility kavramının uygulama alanlarından biri olacak.
Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak. TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.
TOGG'un şirket için seçtiği Stuttgart bölgesi, yenilikçi ruhu ile Almanya'nın en önemli iş ve ekonomi merkezi konumunda.
Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub, akıllı ürünler, mobilite ve endüstri 4.0'ı çevreleyen yenilikçi çözümler oluşturan Stuttgart'ın dijital ekosistemine dahil olma imkanı sağlıyor.
"Geleceğin endüstrileri" konusuna odaklanan Stuttgart'taki inovasyon merkezinde uluslararası, ulusal ve bölgesel 40'ın üzerinde şirket ve startup faaliyet gösteriyor.
Almanya'daki 12 inovasyon merkezinin çatısı olan de:hub ekosistemine, kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 bin 500'ü aşkın startup, 2 bini aşkın küçük ve orta ölçekli işletme, 100'ü aşkın araştırma enstitüsü ve 350'yi aşkın uluslararası şirket dahil oldu.
Türkiye'nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı
- Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?
- Diyanet: Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
- Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması
- Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!
- Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta? 8 Mayıs GS BJK derbisi ne zaman başlayacak? İlk 11'ler açıklandı mı?
- Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL tam kapanma yardımı nereden, nasıl alınır? e-Devlet sorgulama!
- Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 8 Mayıs Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi
- Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
- Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...
- Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...