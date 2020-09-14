2. el otomobil fiyatları düşecek mi? İşte merakla beklenen o tarih

Fiyatları görünce araç almaktan vaz geçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, "Her araca değerinden 15 bin TL fazlası yazılmış. 20 bin TL'lik araç 35 bin TL olmuş. Bu insanlar nasıl araç alacaklar. Hiç kimse sormuyor ki daha düne kadar bu araba 20 bin TL'ydi, bu fiyata sen nasıl çıktın diye. Avrupa'da 25 yaş üstündeki bütün araçlar çöpe gidiyor.