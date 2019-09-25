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Alman otomobil devin Daimler'e büyük şok!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 25.09.2019
ALMAN OTOMOBİL DEVİNE BÜYÜK ŞOK!

Almanya'da Stuttgart Savcılığı, otomobil devi şirketine "dizel araçlardaki aksaklıklar" nedeniyle 870 milyon avro ceza verdi. Almanya'da daha önce , ve 'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

Stuttgart Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2008'den sonraki dönemde araç belgelendirmeyle ilgilenen şirketinin bir departmanının "denetim görevini ihmal ettiği" belirtildi.

Bunun da dizel araçların emisyonlarının gerekli düzenlemeye uymamasına rağmen izin almasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, Daimler'e denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 870 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği ve ödemenin 6 hafta içinde Baden-Württemberg eyaletine yapılacağı bildirildi.

Almanya'da daha önce Volkswagen, Audi ve Porsche'a, dizel araçlardaki aksaklıklardan dolayı 2 milyar avrodan fazla para cezası kesilmişti.

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