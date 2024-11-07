Otokoç Otomotiv çeşitli pozisyonlara dolgun maaşla alımlar yapacak: Servis teknisyeni, satış danışmanı, iş geliştirme uzmanı

Otokoç Otomotiv, çeşitli illerdeki şubeleri için satış, servis, müşteri ilişkileri ve parça tedarik gibi alanlarda farklı pozisyonlarda eleman alımı yapıyor. İşte başvuru yapılabilecek bazı pozisyonlar:

Otokoç Otomotiv Kariyer.Net İlanı

Otokoç Otomotiv Kariyer.Net İlanı

Otokoç Ataşehir Ford - Servis Danışmanı

Otokoç Ankara Fiat - Hasar Takip Danışmanı

Otokoç Eskişehir Fiat- Araç Teslimat Görevlisi

Otokoç Otomotiv Kariyer.Net İlanı

Otokoç Ankara Fiat - Servis Danışmanı

Otokoç Parça Adana - Depo ve Sevk Görevlisi

Otokoç Otomotiv Kariyer.Net İlanı

Otokoç Antalya Fiat - Servis Teknisyeni -Boya

Otokoç Ankara Fiat - Garanti Danışmanı

Otokoç Antalya Fiat - Yedek Parça Danışmanı

Otokoç Beylikdüzü Fiat - Servis Danışmanı

Otokoç İstinye Fiat - Servis Danışmanı

Otokoç İzmir Fiat - Hasar Takip Danışmanı

Otokoç Bursa Nilüfer Fiat - Servis Danışmanı

Otokoç İstinye Ford - Satış Danışmanı

Otokoç İstinye Fiat-Müşteri İlişkileri Danışmanı

Otokoç Otomotiv Kariyer.Net İlanı

Otokoç Beylikdüzü Fiat-Servis Teknisyeni-Kaporta

Otokoç Antalya Ford - Servis Başteknisyeni - Hasar

Otokoç Beylikdüzü Fiat-Servis Teknisyeni - Trim

Otokoç Zincirlikuyu Fiat-Servis Teknisyeni - Trim

Otokoç Adana Fiat-2.El Operasyon Görevlisi-Belirli

Otokoç Otomotiv - İş Geliştirme Uzmanı

Otokoç Bursa Ford - Servis Teknisyeni - Trim

Otokoç Otomotiv - Satış Koordinasyon Uzmanı

Otokoç İnönü Kamyon - Servis Teknisyeni - Mekanik

Otokoç Antalya Fiat - Servis Teknisyeni - Mekanik

Otokoç İstinye Fiat - Servis Teknisyeni -Boya

Otokoç Parça Bursa - Satış Danışmanı

Otokoç Parça - Ürün Uzmanı

Otokoç Otomotiv - Hasar Uzmanı Dönemsel

Otokoç Parça - Satış Danışmanı (Konya)

Otokoç Antalya Fiat - Satış Danışmanı (Maserati)

Avis Bursa - Satış Destek Uzmanı

Genel Başvuru Şartları Neler?

En az ön lisans mezunu olmak

MS Office programlarına (Word, Excel) hakim olmak

Tercihen operasyon ve satış destek tecrübesine sahip olmak

Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak

Takım çalışmasına yatkınlık göstermek

Başvuru Süreci ve Detaylar

Otokoç Otomotiv'in sunduğu bu fırsatlara başvurmak isteyen adaylar, Kariyer.net üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. İlgili ilanlara ve başvuru ekranına erişim için: https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=29831&hc=T