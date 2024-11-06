2024 Kasım kamu memur alımları: İŞKUR personel alım ilanları yayınlandı: İtfaiye eri, zabıta memuru, temizlik personeli

Kasım ayı kamu memur ve işçi alım ilanları güncellendi. İlanlar arasında kadro sayıları, başvuru şartları ve son başvuru tarihleri gibi bilgiler yer alıyor. İlgili kadrolara başvurmayı düşünen adayların başvuru detaylarını incelemeleri ve başvuru tarihlerini yakından takip etmeleri gerekiyor.

Kamu Alımları (AA)

Kasım Ayı Kamu Yeni Personel Alımları

Kamuya personel alımı için Kasım ayı itibarıyla pek çok kamu kurumu tarafından ilanlar yayımlandı. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bu alımlarda ilkokuldan başlayarak farklı eğitim seviyelerine sahip adaylar başvuru yapabilecek.

Birçok kamu kurumu KPSS şartı aramadan veya en az KPSS 50 puan ile başvuru yapabilecek. İlan edilen personel alımları duyurularında kontenjan bilgileri ve başvuru şartları yer alıyor. Bu alımların bir kısmı memur pozisyonlarına yönelik olurken, diğer kısmı ise işçi ve personel kadrolarını kapsıyor.

Kamu Alımları (A Haber Foto Arşiv)

Genel Başvuru Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak

İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak

Kasım Ayı Kamu Personel Alımı İlanları

İŞKUR Kamu Alım İlanları

İŞKUR Kamu Alım İlanları

Çanakkale Biga Belediyesi Sözleşmeli Memuru Alımı

Niğde Hacıabdullah Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Erzurum Hınıs Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Hatay Reyhanlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Mardin Savur Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Gelibolu Belediyesi Memur Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınavı İlanı

Kırşehir Mucur Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Şanlıurfa Siverek Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

Antalya Alanya Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Antalya Manavgat Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

Bartın Abdipaşa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Sınav İlanı

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Memur Alımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı

Bilecik İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı

Ardahan Göle Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Kastamonu Ağlı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alımı