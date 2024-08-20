Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları son durum ne? MEB e-Devlet sonuç...

Sözleşmeli Öğretmenlik Nedir?

Sözleşmeli öğretmenlik, belirli bir süre devlet kadrosunda görev yapmak üzere sözleşmeli olarak çalışan bir meslek grubudur. Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, kadroya geçiş yapma hakkına sahip olurlar. Bu süreç, öğretmenlerin devlete verdikleri taahhüdün yerine getirilmesiyle sonlanır ve kadrolu öğretmen olarak görevlerine devam ederler.