JGK yeni kadrolar için duyuru yaptı! Lise mezunu memur arıyor! Peki başvuru detayları neler?
Jandarma Genel Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan kurum KPSS 60 puana sahip adayların başvurularını kabul edecek. İşte ayrıntılar…
Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Mütercim, Veteriner, Mühendis, Sosyolog ve Hizmetli kadrolarına memur alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Komutanlık, en az lise mezunu olma şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların tüm kadrolar için en az 60 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 30 Haziran 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
Adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türk vatandaşı olmak,keis
b. Müracaat tarihi itibariyle (30 Haziran 2024) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, ç. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak,
g. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
ı. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.
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