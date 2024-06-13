13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? 2023-2024 Eğitim-Öğretim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne saati

Giriş: 13.06.2024 08:37
ABONE OL
Karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? 2023-2024 Eğitim-Öğretim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne saati

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona eriyor ve 2. dönem karneleri dağıtılacak! 3 aylık yaz tatiline kavuşmanın heyecanı tüm okulları sararken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini almak için sabırsızlanıyor ve şimdiden karnelerini saat kaçta alacaklarını araştırıyor. İşte detaylar…

Milyonlarca öğrenci için merakla beklenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona eriyor. 3 aylık yaz tatili için geri sayım başlarken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak tatile girecekler. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta ve nasıl alınacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı karneleri 14 Haziran 2024 Cuma günü dağıtılacak.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

SON HAFTA DEVAMSIZLIK SAYILIYOR MU?

Not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 14 Haziran'dan birkaç gün önce kapatılmaya başladı. Sistemin kapanış tarihleri okullara göre değişiklik gösteriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör