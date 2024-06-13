Karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? 2023-2024 Eğitim-Öğretim ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için karne saati

Milyonlarca öğrenci için merakla beklenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona eriyor. 3 aylık yaz tatili için geri sayım başlarken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak tatile girecekler. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta ve nasıl alınacak?