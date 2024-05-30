KPSS sınavına girmeniz gerekmiyor! Diyanet 85 Eğitim Görevlisi alımı yapacağını açıkladı! İşte şartlar…

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,