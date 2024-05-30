KPSS sınavına girmeniz gerekmiyor! Diyanet 85 Eğitim Görevlisi alımı yapacağını açıkladı! İşte şartlar…
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) KPSS puan şartı olmaksızın personel alımı belirtilen branşlarda personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az dört yıllık dini yükseköğrenim kurumlarından mezun olma şartı arıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere Eğitim Görevlisi (Kur'an-ı Kerim), Eğitim Görevlisi (Dini Musiki) branşlarında personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan DİB, adayların hiçbirinden KPSS puan şartı aramıyor.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim görevlisi alımı için başvurular Hairan ayı içerisinde alınacak.
Din Hizmetleri sınıfında başvurular - 03.06.2024- 14.06.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacak.
Eğitim Görevlisi alımı için başvurular - 05.06.2024- 19.06.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
6. Dinler Tarihi ve Din Eğitimi alanlarından eğitim görevlisine başvuracaklar için Felsefe ve Din Bilimleri alanında (ilgili alan) doktora yapmış olmak,
7. Eğitim görevlisi ünvanında müktesebi bulunmamak.
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