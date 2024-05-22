Polis tayin sonuçları 2024 için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Yaz dönemi polis atama ve yer değişikliği isim listelerinin açıklanmasıyla ilgili beklentiler, haziran ayı yaklaşırken arttı. Özellikle şark görevi bekleyen polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurularına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanan tayin ve yer değiştirme sonuçları, bu yıl için henüz resmi bir açıklama ile duyurulmadı. Polis tayinleri ne zaman açıklanacak ve 2024 polis tayin sonuçları belli oldu mu gibi soruların yanıtlarına dair ayrıntılı bilgiler merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.