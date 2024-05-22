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EGM Polis tayin sonuçları isim listesi 2024 | Polis atama ve yer değişikliği belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Başkomiser, Komiser...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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EGM Polis tayin sonuçları isim listesi 2024 | Polis atama ve yer değişikliği belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Başkomiser, Komiser...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılı polis atamaları ve yer değiştirme sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, Başkomiser, Komiser ve emniyet müdürü gibi emniyet mensuplarının atama ve yer değiştirme sonuçları merakla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün POLNET sistemi üzerinden gerçekleştirilecek bu atamalar, doğu (şark) görevi ve batıya atama süreci gelen polislerin sonuçlarını içerecek.

Polis tayin sonuçları 2024 için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Yaz dönemi polis atama ve yer değişikliği isim listelerinin açıklanmasıyla ilgili beklentiler, haziran ayı yaklaşırken arttı. Özellikle şark görevi bekleyen polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurularına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanan tayin ve yer değiştirme sonuçları, bu yıl için henüz resmi bir açıklama ile duyurulmadı. Polis tayinleri ne zaman açıklanacak ve 2024 polis tayin sonuçları belli oldu mu gibi soruların yanıtlarına dair ayrıntılı bilgiler merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

2024 Polis Tayinleri Ne Zaman Açıklanacak?

Polis tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 yılı polis atama ve yer değiştirme sonuçları henüz Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanan sonuçların, bu yıl da haziran başında duyurulması bekleniyor. Gelişmeler hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

EGM Tayin Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Polislerin beklediği emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan personelin cep telefonuna SMS ile gönderilecek. Bunun yanı sıra sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel, POLNET sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak atama bilgilerine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ise önümüzdeki haftalarda gündeme gelecek.

Polis tayinleri ve yer değişikliği süreçleri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi takip etmeye devam edin.

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