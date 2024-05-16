KPSS yok, mülakat yok! Kızılay 12 farklı kadro için personel alımı yapıyor! İşte kadrolar ve şartları
Kızılay KPSS şartsız mülakatsız personel alımı yapacağını ilan etti. Türkiye’nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 12 farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum en az ön lisans mezunu adayların başvurularını kabul edecek. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları…
Kızılay personel alımı tüm hızı ile devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere 12 farklı kadro için alım yapacağını açıklayan kurum başvuruları Kızılay Kariyer sayfası üzerinden online olarak kabul ediyor. Başvuru şartları ve kadrolara ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan Türk Kızılay'ı hiçbir adaydan KPSS puan şartı aramıyor. Mülakatın yer almadığı alım kapsamında adayların başvuru için en az Ön Lisans mezunu olması gerekiyor. İşte Kızılay mayıs ayı alım ilanları…
KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresine giriş yapın. Kaşınıza alım yapılacak boş kadrolara ilişkin ilanlar listelenecek. Başvuru yapmak istediğiniz ilana giriş yaparak başvur ikonuna tıklayın.
KIZILAY HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPACAK? İŞTE ŞARTLAR…
İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu ve Şartları
- Lisans mezunu, (Tercihen Mühendislik, Yazılım, Sosyal Bilimler vb.)
- Tercihen ilgili alanda 2 yıl deneyim sahibi,
- Tercihen iyi düzeyde Arapça bilen (okuma, yazma ve konuşma),
- İyi düzeyde İngilizce bilen (okuma, yazma ve konuşma),
- İyi düzeyde MS Office ve Office 365 Uygulamalarını bilen,
- İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- Etkili iletişim becerisine sahip,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli,( erkek adaylar için).
Web Tasarım Uzmanı ve Şartları
- Lisans mezunu olan (tercihen BT, İletişim Fakültesi vb.),
- Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi olan (okuma, yazma ve konuşma),
- İyi düzeyde MS Office ve Office 365 Uygulamaları bilgisi olan,
- Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
- Görsel ürün estetik yaklaşımı ve donanımına sahip,
- Dijital görüntü işleme yazılımları ile web görsellerini düzenleyebilen,
- Google Analytics, Search Consolekonusunda bilgi sahibi, SEO araçlarını kullanabilen,
- Adobe Photoshop, Illustrator veDreamweaver programlarına hâkim,
- İleri düzeyde CSS3 ve HTML5bilen,
- İyi düzeyde Adobe XD, Figma gibiara yüz tasarım programlarından birini kullanabilen,
- Görsel ürün estetik yaklaşımı ve bilgisine sahip,
- Dokümantasyon ve raporlama bilgisi olan,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.
Doktor Alımı ve Şartları
- Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
- Tam zamanlı çalışabilecek,
- Mecburi hizmetini tamamlamış,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Seyahat engeli olmayan,
- Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
- Sosyal sorumluluk sahibi,
- Temsil yeteneği yüksek
Uluslararası Bölge Uzmanı ve Şartları
- Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi lisans mezunu,
- İleri düzeyde Fransızca bilen (yazılı ve sözlü) (Fransızca dil yetkinliği test edilecektir),
- Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilen (yazılı ve sözlü) (Dil yetkinliği test edilecektir),
- Tercihen ilgili alanda veya uluslararası operasyonlarda en az 2 yıl deneyimi olan,
- Tercihen aktif SAP kullanım bilgisine sahip,
- İyi düzeyde MS Office programları kullanabilen,
- Kaynak ve kriz yönetimi bilgisine sahip,
- Kuvvetli iletişim yeteneğine sahip,
- Etkin zaman kullanımı becerisi gelişmiş, sonuç odaklı davranabilen,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Değişime ve gelişime açık,
- B Sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan.
Satın Alma ve İdari Hizmetler Sorumlusu
- Lisans mezunu, (Tercihen İBF, Endüstri-İşletme Müh. vb. bölümleri)
- Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl deneyimli,
- Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen, (okuma, yazma, konuşma)
- Tercihen SAP (MM-SRM) ilgili modüllere hakim,
- İyi düzeyde MS Office programlarını kullanabilen,
- Sözleşme oluşturma ve yorumlama bilgi ve deneyimine sahip,
- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama konularında deneyimli,
- Tedarik ilgili pazar analizi yapma bilgi ve deneyimine sahip,
- Maliyet analizi, risk analizi yapabilen,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,
- Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen (Tercihen SRC sertifikasına sahip),
- Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan (erkek adaylar için).
Proje Sorumlusu
- Lisans mezunu, (Tercihen İİBF, Uluslararası İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı,İşletme Müh. vb.)
- Tercihen ilgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
- İleri seviyede İngilizce bilen, (okuma, yazma, konuşma)
- İyi düzeyde MS Office programlarını ve aktif SAP kullanabilen,
- Power BI ve MS Project uygulamaları bilen,
- Proje yönetimi bilgisine sahip,
- Paydaş memnuniyetine önem veren,
- İş birliği ve takım çalışmasına yatkın,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
- Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan (erkek adaylar için)
Nakit Transfer Sorumlusu
- Lisans mezunu,
- İyi seviyede İngilizce bilen (okuma-yazma-konuşma),
- Tercihen Bankacılık veya Finans sektöründe en az 1 yıl deneyimli,
- Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilen,
- MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen ve ileri seviyede Excel bilen,
- Tercihen R, Python gibi istatistiksel araçları kullanabilen,
- Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Seyahat engeli bulunmayan ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
- Askerlik hizmetini tamamlamış olan (erkek adaylar için).
Bağışçı İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı
- Üniversitelerin ilgili Lisans bölümlerinden mezun (Tercihen İİBF, İletişim Fakültesi vb.),
- İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
- Tercihen İyi düzeyde İngilizce bilgisi olan (okuma, yazma ve konuşma),
- İyi düzeyde MS Office ve Office 365 Uygulamaları kullanabilen,
- Kampanya yönetimi süreçleri bilgisi ve deneyimine sahip,
- Stratejik pazarlama ve satış yönetimi bilgisi olan,
- Proje yönetimi bilgisi ve deneyimi olan,
- İtibar ve mütekabiliyet yönetimi konusunda bilgili,
- Protokol yönetimi bilgisine sahip,
- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az1 yıl tecilli,
- Seyahat engeli bulunmayan,
- Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.
Çağrı Merkezi Operatörü
- Lisans mezunu,
- Tercihen Çağrı Merkezi departmanında en az bir yıl tecrübe sahibi,
- Tercihen müşteri hizmetleri alanında tecrübe sahibi,
- İleri seviyede Arapça bilen ve etkin Türkçe konuşabilen,
- Microsoft Office Programları (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) gibi bilgi yönetim sistemlerini etkin kullanabilen,
- Tercihen veri girişi alanında tecrübeli ayrıca sisteme ya da ilgili formlara veri girişlerini sağlayabilen,
- Etkin dinleme, empati, geri bildirim ve telefonda etkin iletişim becerilerine sahip,
- Kendini ifade etme becerisi yüksek,
- Birden fazla görev üstünde eş zamanlı çalışabilme ve zaman yönetimi yeterliliğine sahip,
- Etkin iletişim kurabilen,
- Sonuç ve çözüm odaklı,
- Sabırlı ve gelişime açık,
- Analitik düşünme becerisine sahip,
- İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
- İnisiyatif ve sorumluluk alabilen,
- Stres yönetimi konusunda başarılı,
- Takım çalışmasına yatkın,Askerlik hizmetini tamamlamış. (Erkek adaylar için)
HİZMET MERKEZİ MEMURU
- En az ön lisans mezunu,
- İyi seviyede Arapça bilen (Okuma, Yazma , konuşma),
- Tercihen insani yardım sektöründe en az 1 yıl deneyimli,
- MS Office programlarını etkin kullanabilen,
- İletişim Yetkinliği güçlü,
- Ekip Çalışmasına yatkın,
- Seyahat engeli olmayan ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
- Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için).
RİSK VE UYUM SORUMLUSU
- Lisans mezunu,
- Tercihen Proje yönetimi konusunda deneyimli,
- Risk Yönetimi, iç denetim ve iç kontrol konularında bilgi sahibi
- İyi seviyede İngilizce bilen, (okuma yazma, konuşma)
- Power BI raporlama programını kullanabilen,
- MS Office programlarına hakim ve ileri düzeyde Excel bilgisine sahip,
- Sonuç odaklı, analitik düşünce yapısına ve problem çözme becerisine sahip,
- Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilen,
- Ekip çalışmasına yatkın ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
- Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için) yada en az 2 yıl tecilli.
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
- Tıp Fakültesi'nden mezun
- Mesleğinde deneyimli,
- Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden,
- Branşının gerektirdiği vizyona sahip,
- İletişim yönü güçlü,
- Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş,
- Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EFT havale FAST yapan herkesi ilgilendiriyor! IBAN işlemlerinde yeni dönem: Artık daha basit
- Bu bilgileri başka yerde bulamazsınız! Hangi çiçek hangi burcu temsil ediyor?
- 1995 1999 2005 2008 SGK girişiyle erken emeklilik kılavuzu geldi! Kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Ek ders ücretleri zamlandı mı, ne kadar zam gelecek? 2024 Öğretmenlere ek gösterge artışı ne oldu?
- Emekliye 3.000+10.250 TL’lik kallavi ödeme! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına şahane takvim çıktı: 25 26 28 29 30 31 Mayıs’a kadar…
- Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte, ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?
- Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...
- GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?
- Beşiktaş’ın kasası doldu taşacak! Rekor kırıp gidiyor: Güle güle…
- 6'nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?
- 48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!
- Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...