MKE KPSS’siz 18-50 yaş işçi alımı devam ediyor! Lise mezunlar başvuruda bulunabiliyor! İŞKUR MKE ilan numarası

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Alımı Şartı:

- Teknik Lise/ Endüstri Meslek Lisesi/ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Meslek Yüksek Okullarının - Tesisat teknolojileri bölümünden mezun veya en az lise mezunu olup ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak.

- İlgili alanda 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olan adaylarda diploma notu şartı aranmayacak olup, ilgili alandaki tecrübesi 5 (beş) yılın altında olan adaylarda mezuniyet notu minimum 10 üzerinden 6, 100 üzerinden 60, 4'lük sistem üzerinden 2,29, 5'lik sistem üzerinden 2,86 ve üzeri olması,