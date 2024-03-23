MKE KPSS’siz 18-50 yaş işçi alımı devam ediyor! Lise mezunlar başvuruda bulunabiliyor! İŞKUR MKE ilan numarası
MKE İŞKUR üzerinden işçi alımı yapıyor! KPSS puan şartı bulunmayan kadrolara en az lise mezunu adaylar başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise adaylar ile paylaşıldı. Başvurular İŞKUR üzerinden toplanıyor. İşte alım yapılacak kadrolar…
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alım ilanı yayınladı. 165 Makine Teknisyeni, 40 Metal Teknolojisi Teknisyeni, 20 Elektrik-Elektronik Teknisyeni, 10 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, olmak üzere 4 farklı il için toplamda 395 işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise başvuruları toplamaya başladı. İşte ilana dair merak edilen detaylar…
BAŞVRU TARİHİ VE ŞEKLİ
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işçi alımı başvuruları 19 Mart 2024 tarihinde başlayıp 28 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar İŞKUR açık ilanlar sayfası https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx üzerinden Makine Teknisyeni için "00008161320", Metal Teknolojisi Teknisyeni için "00008161358", Elektrik-Elektronik Teknisyeni için "00008161442", Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni "00008161461" ilan numaraları ile ilanlara ulaşabilir, E- Devlet şifresi ile birlikte başvurularını kolayca tamamlayabilir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Makine Teknisyeni Alımı Şartı:
- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Meslek Yüksek Okullarının Makine, Makine Teknolojisi, Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makine), Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı ve Silah Teknikerliği bölümlerinden mezun,
- İlgili alanda 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olan adaylarda diploma notu şartı aranmayacak olup, ilgili alandaki tecrübesi 5 (beş) yılın altında olan adaylarda mezuniyet notu minimum 10 üzerinden 6, 100 üzerinden 60, 4'lük sistem üzerinden 2,29, 5'lik sistem üzerinden 2,86 ve üzeri olması,
- Bilgisayar kontrollü makine (CNC/NC), makine, mekatronik (taşlama, kesme, talaşlı imalat, montaj, ölçü aletleri vb.) süreçlerine hakim,
- Tezgâh bakım – onarım, montaj ve parça alıştırma konularında bilgi sahibi,
- Teknik resim okuyabilen,
- Mastar ve ölçü aletleri kullanabilen,
- Temel kesici takım ve tutucu bilgisine sahip,
Metal Teknolojisi Teknisyeni Alımı Şartı:
- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, İzabe, Döküm, Hadde, Isıl İşlem ve Kaynakçılık bölümlerinden mezun veya ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak.
- Çelik ve Pirinç üretim süreçlerinde tecrübe sahibi olan,
- Kaynakçılarda tercihen oksi-asetilen, elektrik ark, gazaltı, argon, alüminyum, bakır kaynakları tecrübesi olan,
Elektrik-Elektronik Teknisyeni Alımı Şartı:
- Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Liseleri ile Meslek Yüksek Okullarının Elektrik/Elektronik Teknolojileri, Endüstriyel Bakım Onarım, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak,
- İlgili alanda 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olan adaylarda diploma notu şartı aranmayacak olup, ilgili alandaki tecrübesi 5 (beş) yılın altında olan adaylarda mezuniyet notu minimum 10 üzerinden 6, 100 üzerinden 60, 4'lük sistem üzerinden 2,29, 5'lik sistem üzerinden 2,86 ve üzeri olması,
- Fabrika tezgâh ve altyapı arızaları, endüstriyel otomasyon bakım onarım işleri, süreçlere ait ekipmanlarının bakım, kontrol ve arızaların giderilmesi vb. süreçlerine hakim,
- Avometre, elektriksel ölçüm araçları, elektrik atölyesi ekipmanları vb. teknik süreçlere hakim,
- PLC sistemlerine hakim,
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni Alımı Şartı:
- Teknik Lise/ Endüstri Meslek Lisesi/ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Meslek Yüksek Okullarının - Tesisat teknolojileri bölümünden mezun veya en az lise mezunu olup ilgili alanda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak.
- İlgili alanda 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olan adaylarda diploma notu şartı aranmayacak olup, ilgili alandaki tecrübesi 5 (beş) yılın altında olan adaylarda mezuniyet notu minimum 10 üzerinden 6, 100 üzerinden 60, 4'lük sistem üzerinden 2,29, 5'lik sistem üzerinden 2,86 ve üzeri olması,
- Doğalgaz kazan daireleri, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri, kompresörler, hava tankları, yangın hidrant hattı vb. süreçlerinde tecrübe sahibi olan,
- Bina tesis vb. işletmelerin hava, su ve iklimlendirme kontrollerinde bilgi sahibi olan,
- Sıhhi tesisatın bakım ve onarımını yapabilen,
- Kazan dairesinin verimli ve etkin şekilde çalışmasını sağlayabilen,
- Üretim hatları ile ilgili pnömatik hava hatların tamir ve bakımını yapabilen,
- Atölye içerisinde havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımını işlerini yürütebilen,
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