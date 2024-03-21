TBMM KPSS’siz kura ile ilkokul mezunu personel alımı yapacak! Kadrolar ve başvuru şartları duyuruldu
TBMM en az ilkokul mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan TBMM, KPSS puan şartı aramadığını ve görevlendirmenin kura ile yapılacağını belirtti. İşte detaylar….
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 Aşçı, 14 Bahçıvan, 29 Bulaşıkçı, 1 Dönerci, 3 El Dekor Süslemeci, 1 Antrenör, 71 Garson, 1 Kebapçı, 1 Kuaför, 2 Pideci, 1 Pizzacı, 3 Resopsiyon Görevlisi, 5 Taşıma İşçisi, 23 Temizlik İşçisi, kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum KPSS puan şartı aramıyor. Başvuru sürecini başarı ile tamamlayan adaylar belirlenen kura sonrasında kadrolara atanacak. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
TBMM personel alımı başvuruları 21 Mart 2024 tarihinde başlayıp 28 Mart 2024 saat 23:59'a kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet Kapısı üzernden TBMM Başkanlığı İdar Teşklatı (TBMM)/Karyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Karyer Kapısı nternet adresnden (https://sealmkaryerkaps.cbko.gov.tr) elektronk ortamda başvurularını tamamlayabilecek. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),
g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin başvuru özel şartlarını taşımak,
TBMM Kadro ve Detayları...
TBMM Kadro ve Detayları...
TBMM Kadro ve Detayları...
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