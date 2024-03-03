Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı KURA TARİHLERİ | Hastanelere İŞKUR'la KPSS'siz, Mülakatsız işçi alımı müjdesi! İşte kadro ve branşlar
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 8 bin işçi alımı kura çekimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 23-27 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar arasında merakla bekleniyor. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı, başvuruların tamamlanmasının ardından açıklandı. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kurası ne zaman?
27 Şubat'ta sona eren başvuru sürecinin ardından, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri heyecanla bekleniyordu. Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamasının ardından, 8 bin işçi alımı için kura çekimi tarihlerinin belirlendiği duyuruldu. Bu önemli adım, adaylar arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Kura çekiminin bu ay içerisinde, noter huzurunda gerçekleştirileceği bilgisi, adaylar arasında olumlu bir heyecan yaratıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.
İŞÇİ ALIMI KURA İLE BELİRLENECEK
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi bu ay içerisinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, kurada yer alsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz olacak. İşçi alımı kuraları 2 günde tamamlanacak.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 18-19 Mart'ta Ankara'da toplu olarak çekilecek.
KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
KADRO VE BRANŞLAR
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
📍Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
📍Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
📍Elektrikçi (genel): 144
📍Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
📍İnşaat boyacısı/boyacı: 64
📍Klinik destek elemanı: 600
📍Güvenlik görevlisi: 3.250
📍Marangoz: 32
📍Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
📍Oto elektrikçisi: 2
📍Otomotiv kaportacısı: 2
📍Temizlik görevlisi: 3.550
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