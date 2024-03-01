Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama takvimi, 2024 yılında atama bekleyen adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği son dakika açıklamaları, atama sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda ipuçları veriyor. Milli Eğitim Bakanı'nın, 2023 KPSS puanlarıyla yapılacak atamaları duyurmasıyla birlikte, özellikle kadro sayıları ve atama kontenjanları üzerindeki beklentiler arttı. Peki öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan öğretmen atamaları, eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle 2023 KPSS puanlarıyla atama yapılacak olması, adayların dikkatini çeken önemli bir detay. Öğretmen adayları, "öğretmen atama takvimi açıklandı" haberi için sabırsızlıkla bekliyorlar. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.
Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
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