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KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih süreci tamamlandı ve başvurularını tamamlayan adaylar, atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu alımlarda en fazla atamanın hemşire, ebe, tekniker gibi kadrolara yapılacağı belirtiliyor. Peki KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2024/5 tercih sonuçlarının açıklanması için heyecan dorukta. Kendilerine tanınan tercih hakkı çerçevesinde tüm kontenjanları doldurarak tercihlerini ÖSYM'ye ileten adaylar, şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Toplam 27 bin personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, bu alımların büyük çoğunluğunu deprem bölgesinde görevlendirecek. Atamaların Türkiye genelinde yapılacak olmasıyla birlikte, özellikle Hatay, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş gibi deprem bölgesi illerinin öne çıkması bekleniyor. Peki KPSS 2024/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detayları...

KPSS 2024/5 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı için hazırlanan KPSS 2024/5 tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların, mart ayının ikinci haftasına kadar açıklanacağı öngörülüyor.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklayacağı tercih sonuçlarının ardından adaylar, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün talep edeceği evraklarla birlikte işlemlerini tamamlayacak.

SONUÇLAR ÖSYM AİS'TEN AÇIKLANACAK

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

YERLEŞTİRMEDE KPSS PUANI KULLANILACAK

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak
yapılacaktır. Yerleştirmelerde aynı puana sahip olan adaylar arasında önce mezun olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

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