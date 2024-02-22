MGM KPSS 50 puan ile personel alımı başladı! Başvuruları Kariyer Kapısı üzerinden online olarak toplanıyor

3-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

1.Genel şartları taşıyan adayların, Ek-1 Tablo-3 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2.Yurt dışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

3.Başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS / e-YDS İngilizce sınavından en az D seviyesinde puan almış olmak ve başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "YDS Belgesi" alanına ilgili dökümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. 5. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.