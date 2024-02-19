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Tarihte bir ilk yapılıyor! Bakanlıktan tek seferde rekor personel alım müjdesi geldi! Kararname Başkan Erdoğan tarafından imzalandı

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Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Tarihte bir ilk yapılıyor! Bakanlıktan tek seferde rekor personel alım müjdesi geldi! Kararname Başkan Erdoğan tarafından imzalandı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından tek seferde rekor personel alımı yapılacağına ilişkin açıklama geldi. Başkan Erdoğan tarafından imzalanan kararnamenin imzalandığı belirtildi. Adaylara önümüzdeki günlerde başvuru tarihi, kadro detayları ve şartlarına ilişkin ayrıntılar yayınlanacak ilan ile duyurulacak.

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