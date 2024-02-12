Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? 2024 öğretmen atamalarında branşlar ve kontenjanlar belli oldu mu? Okul öncesi, PDR, sınıf öğretmenliği puanları...
2024 öğretmen atama takvimi, kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları özellikle eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları için merak konusu haline geldi. Sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Tekin'den beklenen açıklama sonunda geldi. Bakan Tekin, "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." şeklindeki açıklamasıyla, 2023 KPSS puanıyla atamaların gerçekleştirileceğini belirtti. Öğretmen atamalarının bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
2024 yılı öğretmen ataması kontenjanları ve kadroları, son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, öğretmen atamaları için başvuru tarihiyle ilgili beklentiler artarken, Bakan Tekin'in Kabine Toplantısı'nı işaret etmesi özellikle dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği 45 bin öğretmen atamasının ardından, 2024 yeni atama takvimi ise personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Peki öğretmen ataması olacak mı, ne zaman?
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
'MUTLAKA OLACAK'
Öte yandan Bakan Tekin, daha önce sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya, sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktarmıştı. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.
KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.
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