KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?

KPSS 2024/4 tercih sonuçlarına ilişkin araştırmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımı için sürecin başlatıldığını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından birçok kişi, gözlerini alım sonuçlarına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...