TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 14 farklı kadro için personel alımı gerçekleştiriyor. Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla F-16 uçaklarının üretimi, sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetleri'ne teslim etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. 1984 yılında kurulan TUSAŞ, boş olan kadrolarını doldurmak üzere ilan yayınlamaya devam ediyor. İşte TUSAŞ personel alım ilanları..