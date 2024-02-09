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TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı

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Giriş Tarihi: 09.02.2024 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
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TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı

TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı), 14 farklı kadro için personel alımı ilanı yayınladı. Kurum, başvuru süreci ve şartlarıyla ilgili merak edilen tüm detayları adaylarla paylaştı. İlana başvuracak adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor.İşte Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı alım yapılacak kadrolar…

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 14 farklı kadro için personel alımı gerçekleştiriyor. Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla F-16 uçaklarının üretimi, sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetleri'ne teslim etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. 1984 yılında kurulan TUSAŞ, boş olan kadrolarını doldurmak üzere ilan yayınlamaya devam ediyor. İşte TUSAŞ personel alım ilanları..

TUSAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TUSAŞ personel alımı başvurularına şirketin resmi internet sitesindeki kariyer sayfası, kariyer.net ve linkedin aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

TUSAŞ PERSONEL ALIM İLANLARI

- Tasarımcı- Mekanik Sistemler

- Aerodinamik Mühendisi – Kompresör

- Yapısal Analiz Mühendisi – Kompresör

- Beyaz Yakalılar Genel Başvuru

- Motor Tasarım Araçları Geliştirme Mühendisi

- Araç Geliştirme Yazılım Mühendisi

- Montaj Bakım Mühendislik Kalite Lideri

- Linux Sistem Yöneticisi

- Tasarım Turbo Jet & Turbofan

- Motor Montaj Mühendisi

- Bütçe Kontrol Uzmanı

- Mekanik Montaj Kalite Teknisyeni

- Döküm Pres Teknisyeni

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