İlkokul mezunu adaylar başvurabilecek! Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartsız personel alımı başvurularını toplamaya başladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıkladı. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak toplanmaya başladı. Adaylar E-Devler şifresi ile kolayca başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte ayrıntılar …