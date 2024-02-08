TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartlar ve tarihi açıkladı

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 14 farklı kadro için personel alımı gerçekleştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere 1984 yılında kurulan şirket boş kadroları doldurmak adına ilan yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ bazı kadrolara için tecrübesi adayları da kabul ediyor. İşte TUSAŞ personel alım ilanları..