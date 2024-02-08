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TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartlar ve tarihi açıkladı

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Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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TUSAŞ kadroları açıkladı! En az lise mezunu 14 farklı kadro için personel alımı yapıyor! Başvuru şartlar ve tarihi açıkladı

TUSAŞ 14 farklı kadro için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru süreci ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı alım yapılacak kadrolar…

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 14 farklı kadro için personel alımı gerçekleştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere 1984 yılında kurulan şirket boş kadroları doldurmak adına ilan yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ bazı kadrolara için tecrübesi adayları da kabul ediyor. İşte TUSAŞ personel alım ilanları..

TUSAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TUSAŞ personel alımı başvurularına şirketin resmi internet sitesindeki kariyer sayfası, kariyer.net ve linkedin aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

TUSAŞ PERSONEL ALIM İLANLARI

- Tasarımcı- Mekanik Sistemler

- Aerodinamik Mühendisi – Kompresör

- Yapısal Analiz Mühendisi – Kompresör

- Beyaz Yakalılar Genel Başvuru

- Motor Tasarım Araçları Geliştirme Mühendisi

- Araç Geliştirme Yazılım Mühendisi

- Montaj Bakım Mühendislik Kalite Lideri

- Linux Sistem Yöneticisi

- Tasarım Turbo Jet & Turbofan

- Motor Montaj Mühendisi

- Bütçe Kontrol Uzmanı

- Mekanik Montaj Kalite Teknisyeni

- Döküm Pres Teknisyeni

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