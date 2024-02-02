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TMO yüksek maaş ile memur alımına başladı! KPSS 70 puana sahip adaylar sınava davet edilecek! İşte şartlar…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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TMO yüksek maaş ile memur alımına başladı! KPSS 70 puana sahip adaylar sınava davet edilecek! İşte şartlar…

TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), KPSS puanı 70 olan adayları memur alımı için başvuruları almaya başladı. Başvurular, 1 Şubat itibariyle online olarak başladı ve adaylar, alım sürecine ilişkin tüm detaylara erişebilecek. Bu ilan, KPSS puanı 70 olan adaylar için yeni bir iş fırsatı sunarken, başvuru sürecinin online olarak gerçekleşmesi adaylara kolaylık sağlıyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndan 7'nci ve 8'inci dereceli "Müfettiş Yardımcısı" kadrolarına memur alımı için başvuruları almaya başladı. Başvurular, kurum tarafından düzenlenecek sınav sonucunda belirlenecek olan adaylar arasından yapılacak. Adaylardan en az 70 KPSS puanı şartı aranıyor. Başvuru sürecine dair detaylar, ilanla birlikte adaylara açıklandı. Başvuru sürecine dair detaylar, ilanla birlikte adaylara açıklandı. İşte ayrıntılar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alımı başvuruları 1 Şubat 2024 tarihinde başlayıp 12 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinde Toprak Mahsulleri Ofisi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

2. Türkiye'deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakülteleri ile en az dört akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya tecilli olmak,

6. Herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü veya iş sözleşmesi bulunmamak,

7. Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

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