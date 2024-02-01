TMO yüksek maaş ile memur alımına başladı! KPSS 70 puana sahip adaylar sınava davet edilecek! İşte şartlar…

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),