THY şartları açıkladı! Yüksek maaş ile teknisyen alımı için başvuru toplamaya başladı! İşte başvuru tarihi ve ekranı…
THY yüksek maaşlı teknisyen alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan şartı bulunmayan alımlar kapsamında adayların başvuruları resmi kariyer sayfası üzerinden online olarak toplanıyor. İşte merak edilen başvuru şartları ve başvuru ekranı…
Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Cihazları (Uçuş ve Kabin Simülatörleri) bakım-işletmelerinde görev alacak teknisyen alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan şartı bulunmayan alımlar kapsamında adaylardan en az ön lisans mezunu olma şartı aranıyor. Başvuruda bulunacak adayların başta vardiyalı sistemde çalışabilecek, B sınıfı ehliyete sahip, Teknik bakım ve operasyon süreçlerinde tecrübeye sahip olması gerekiyor. İşte THY 2024 teknisyen alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ
THY teknisyen alımı başvuruları 18 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 4 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
THY personel alımı başvurusunda bulunabilmek için THY kariyer sayfası careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar adresine giriş yapın. Akabinde karşınıza açılan listede "Take-Off Sr. (Simülatör Teknisyeni)" başlıklı ilana tıklayın ve sol tarafta bulunan "ŞİMDİ BAŞVUR" ikonuna tıklayın.
Akabinde karşına çıkan sayfada kişisel bilgilerini doldurarak başvuru sürecini tamamlayın.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
•T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,
•Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,
•01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olan,
•Üniversitelerin aşağıdaki ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun olan;
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.
ARANAN NİTELİKLER?
•Vardiya düzeninde çalışabilen,
•İngilizce teknik doküman takip edebilen,
•Elektrik-Elektronik test ve ölçüm ekipmanlarını kullanabilen,
•Teknik bakım ve operasyon süreçlerinde tecrübeye sahip,
•Arıza takip parça tamir bilgilerine hâkim,
•Bilgisayar ve network temel bilgilerine sahip,
•PLC ve Otomasyon konusunda bilgili,
•Microsoft Office programlarını etkin kullanabilen,
•B sınıfı ehliyete sahip (Tercihen SRC belgesi olan) çalışma arkadaşları arıyoruz.
EĞİTİM ŞARTLARI
Ön Lisans Bölümleri:
-Elektrik, Elektrik ve Elektronik, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
-Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Yüksek Teknisyenliği
-Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi
-Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik, Otomasyon
-Telekomünikasyon
-Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi
-Uçak Bakım Teknisyenliği-Teknikerliği, Uçak Teknolojisi (tercihen Uçak Aviyonik veya Elektrik bölümlerinden mezun)
*Ön lisans bölümlerimden mezun adaylarımızın 100'lük sistemde en az 65, 4'lük sistemde en az 2,50 genel not ortalamasına (CGPA) sahip olması ve olduğunu belgeleyebilmesi beklenmektedir.
Lisans Bölümleri:
-Elektronik Öğretmenliği
-Havacılık Elektrik ve Elektroniği
-Uçak Elektrik ve Elektroniği
•İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.
•Uçuş Eğitim Cihazları (Uçuş ve Kabin Simülatörleri) bakım-işletmelerinde en az 4 yıl çalışma tecrübesine sahip olan,
•Türk Hava Yolları A.O.'nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,
•Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,
•Türk Hava Yolları A.O. veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan,
•İletişimine ve gelişimine önem veren, analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim, organizasyon ve planlama yönü kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın çalışma arkadaşları arıyoruz.
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