ÖSYM KPSS 2024/3 tercih kılavuzunu yayınladı! MEB personel alımı tercihi için başvurular açıldı! Son 4 gün…
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı için beklenen KPSS 2024/3 tercih kılavuzunu yayınladı. Adaylar, tercihlerini belirlemek için gereken kılavuza, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilirler. Kılavuz, alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Adaylar, resmi internet sitesi üzerinden kılavuza ulaşarak başvuru süreciyle ilgili önemli detaylara ulaşabilirler. İşte ayrıntılar….
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), KPSS 2024/3 tercih kılavuzunu yayımlayarak dikkatleri üzerine çekti. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine toplamda 695 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini belirlemek için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden https://ais.osym.gov.tr adresini kullanabilecekler. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak alınmaya başlandı. Tercih kılavuzu, adaylara alım yapılacak pozisyonlar ve gerekli şartlar hakkında detaylı bilgi sağlıyor. İşte ÖSYM KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu ve ekranı…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı başvuruları 19 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 25 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak tercihlerini gerçekleştirebilecek.
HANGİ KADROALRA ALIM YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı personel temini için KPSS 2024/3 tercih kılavuzunda kadrolara paylaşıldı. İşte kadro detayları;
Ön Lisans Mezunu Kontenjanları:
490 Büro Personeli
Lisans Mezunu Kontenjanları:
5 Avukat,
30 Mühendis,
150 Hemşire,
19 Diyetisyen,
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1 İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek 1'inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
2 Başvurma genel ve özel şartları ile anılan Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan, yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
3 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1'inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen ve büro personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.
4 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
5 Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 12'nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
6 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1'inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK'nın geçici 5'inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri "T.C." (Bulgaristan'dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi "KKTC", "2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar", "Yabancı Uyruklular" ve/veya "Mavi Kartlı" olarak kayıtlı olan adaylar KPSS'de tercih yapamazlar.
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
- MEB KADRO VE KONTENJAN DETAYLARI
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