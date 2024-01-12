Kamuya KPSS şartsız alım başladı! En az ilkokul mezunu 8.301 memur, personel ve işçi istihdam edilecek! İşte kurumların listesi…

2024 Ocak ayında, kamuya, özel sektöre ve üniversitelere yönelik memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli illerinde ve farklı kurumlarında görevlendirilmek üzere toplamda 8.301 personel alımı planlanıyor. İlanlar, kurumlar tarafından yayınlanmış olup başvuru şartları ve tarihleri detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Adaylardan ilkokul mezunu olma şartı aranırken, bazı kurumlar en az 50 KPSS puanı talep ediyor. Bazı kurumlar ise KPSS puanı yerine kura çekimi veya kurum içi sınav uyguluyor. Kamu ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar, ilanların detaylarına dikkat ederek başvuru süreçlerini tamamlamalıdır.

KAMUYA 8.301 PERSONEL ALIMI! 2024 OCAK AYI ALIM YAPACAK KURUMLAR