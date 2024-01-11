Maaşı 74 bin TL! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! Personel alımı 17 Ocak ayında başlayacak! İşte şartlar…
İçişleri Bakanlığı 74 bin TL maaşlı personel alım ilanı yayınladı. Başvuruları online olarak toplayacak olan Bakanlık adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklan kurum 17 Ocak 2024 tarihinde başvuru sitemini açıyor. İşte ayrıntılar…
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan Bakanlık, başvuruda bulunacak adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte kurum adaylara en az 49.748 TL en çok 74.622 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar….
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 17 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 23 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (₺24.874,40) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır (2024 Ocak ayına ait Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre güncellenecektir).
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
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