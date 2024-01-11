Bakanlıktan 1.629 kişilik dev alım! KPSS 60 puan ile lise mezunu adaylar için kadrolar açıkladı! İşte şartlar…
Kültür Turizm Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından belirtilen kadrolara yapılacak personel alımına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte ayrıntılar…
Kültür Turizm Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Çocuk Gelişimci, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Temizlik Görevlisi, Şoför, Bahçıvan, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Tekniker ve Teknisyen kadrolarına toplamda 1.629 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 25 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını kolayca yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
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