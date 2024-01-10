KPSS YOK! ASELSAN 24 farklı kadroda alım yapacağını açıkladı! Kadrolar ve başvuru şartları belli oldu

ASELSAN, 24 farklı kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan şartı aranmaksızın işinde uzman adayları bünyesine katmayı planlayan kurum, başvuruları online olarak kabul ediyor. ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç makamlarına yönelik birçok alanda faaliyet gösteriyor. Radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri gibi alanlarda uzmanlaşmış iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Kurum, boş kadrolarını duyurarak başvuru şartları ve sürecine dair tüm detayları paylaştı. Bu alımlar, ASELSAN'ın teknoloji ve savunma sektöründeki lider konumunu koruma yolundaki adımlarına bir yenisi olarak öne çıkıyor. İşte 2024 ASELSAN personel alım ilanları kadrolar ve başvuru ekranı…

ASELSAN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN personel alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle kariyer sayfası aselsan.com/tr/kariyer/acik-pozisyonlar adresine giriş yapmanız gerekiyor. Karşınıza alıma yapılacak kadrolar ve kadrolara ilişkin tüm detaylar listelenecektir.