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Boş kadrolara için İŞKUR davet ediyor! En az ilkokul mezunu 4.957 kişi alınacak! İşte Ocak ayında alım yapacak kurumlar…

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Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Boş kadrolara için İŞKUR davet ediyor! En az ilkokul mezunu 4.957 kişi alınacak! İşte Ocak ayında alım yapacak kurumlar…

İŞKUR en az ilkokul mezunu adaylar arasından 4.957 temizlik görevlisi alımı yapılacağını ilan etti. Türkiye’nin farklı illerinde alım gerçekleştireceğini açıklayan kamu kurumları ve özel sektör KPSS puan şartlarını tek tek yayınladıkları ilan ile adaylara duyurdu. İşte İŞKUR 2024 Ocak ayı personel alımı yapacak kurumların listesi…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımı ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıkladı. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurumların bazıları KPSS puan şartı aramazken bazıları KPSS 50 puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ve kurumların listesi ise şimdiden belli oldu. İşte İŞKUR 2024 Ocak ayı personel alım ilanları….

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Sağlık problemi bulunamamak,,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kişisel temizliğine önem veren

Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun

18-40 yaş aralığında bulunmak.

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI VE KADROLAR!

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

İŞKUR 2024 Ocak Ayı Temizlik Görevlisi Alım İlanları

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