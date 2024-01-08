Boş kadrolara için İŞKUR davet ediyor! En az ilkokul mezunu 4.957 kişi alınacak! İşte Ocak ayında alım yapacak kurumlar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımı ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde toplamda 4.957 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıkladı. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurumların bazıları KPSS puan şartı aramazken bazıları KPSS 50 puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ve kurumların listesi ise şimdiden belli oldu. İşte İŞKUR 2024 Ocak ayı personel alım ilanları….