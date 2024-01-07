KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. 20-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemleri sonrasında adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak olan sonuç tarihini merakla bekliyor. KPSS, Türkiye'de kamu kurumlarına personel alımında kullanılan önemli bir sınavdır ve adayların tercihlerine göre yerleştirilecekleri bir aşamayı içermektedir.
KPSS 2023/2 tercih sonuçları için heyecanlı bir geri sayım başladı. 27 Aralık tarihinde tamamlanan KPSS tercih işlemleri, adayların gelecekteki kariyer yolculuklarını belirlemede kritik bir aşamayı oluşturuyor. Peki KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonucu tarihine ilişkin bir bilgilendirme şu an için bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
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- KPSS 2023/2 tercih sonuçları sorgulama | ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını açıkladı mı, ne zaman açıklanacak?
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