KPSS 65 puan başvuru için yeterli! GİB 38 ilde 1.271 uzman yardımcısı alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi…
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puan ile uzman yardımcısı alımı yapacağını ilan etti. Başvuru tarihi ve şekline dair merak edilen tüm detayları açıklayan kurum başvuru sürecini tamamlayan adayları sınava tabi tutacak. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…
Gelir İdaresi Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlar uyarınca 1.271 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Başvuruda bulunacak adaylardan en az 65 KPSS puan şartı arayan kurum, başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları yayınladığı ilan metni ile duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sıralaması esas alınarak kontenjan sayıları baz alınarak tam 5 katına kadar aday sınava davet edilecek. İşte ayrıntılar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ,
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.
Adaylar http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle başvuru yapabilecek.
SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alımı sınavının azılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
ALIM YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
Gelir İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlller ve Kontenjanlar
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